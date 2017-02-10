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Çöpten enerjiye inceleme

10 Şubat 2017 Cuma 06:40
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Yozgat Belediyesi’nin öncülüğünde uygulanacak olan ‘Çöpten enerji üretimi’nin yapılacağı düzenli depolama tesisini ziyaret eden İl Genel Meclisi üyeleri, proje hakkında bilgi aldı.

Çöpten enerjiye inceleme
Yozgat’ta çöplerin ön ayrıştırma ünitesinden geçirilerek, organik atıkların ‘Fermantasyon’ tesisinde çürütülmesi sonucu elde edilen biyogaz ve mevcut ‘Düzenli Depolama’ alanında oluşan metan gazından enerji üretimine yönelik kurulacak tesislerle ilgili çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. 
Yozgat İl Genel Meclisi İmar ve Bayındırlık Komisyonu üyeleri, tesislerin kurulacağı alana giderek, incelemelerde bulundu, Yozgat Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Ömer Duyar’dan bilgi aldı. 
Üretim tesislerinin kurulmasına yönelik yapılan ihaleyi alan şirket, yaklaşık 21 milyon liralık yatırımla ilgili hazırlıklarını tamamlayama çalışıyor. Komisyon Üyeleri, Salmanfakılı köyü Beşiktepe mevkiine 9 yıl önce kurulan tesislerde yaptıkları incelemeler doğrultusunda hazırlayacakları rapor, Yozgat İl Genel Meclisi üyelerinin bilgisine sunacak. 

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