-ÇÖPTEN ENERJİ

Tesis ve tesisin işleyişi hakkında sunum yapan yüklenici firma Koordinatörü Mehmet Dedeoğlu, bu kapsamda mevcut atık sahasının ıslahı ile ilgili çalışmaların başladığını, Entegre Atık Yönetim Sisteminin kurulması ile geri kazanılabilen atıklar ayrıştırılarak, geri kazanımlarının sağlanacağını söyledi.

Biyobozunur atıkların ayrıştırılarak fermantasyon tesislerinde işleneceğini ve elde edilecek biyogazdan elektrik enerjisi üretileceğini belirten Dedeoğlu, “Ayrıca, depolama sahasında birikmiş olan depolama gazı da toplanarak enerji üretiminde kullanılacak. Bunun yanı sıra elektrik motorlarının çalışması sonrası açığa çıkan ısı da kurulacak seralarda kullanılarak sebze ve çiçek üretimi yapılacak ve nihayetinde çöplük sahası son derece modern tesislerin yer aldığı bir endüstri sahasına dönüşmüş olacak” dedi.

Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, projeyi sonuna kadar desteklediklerini ifade ederek, daha önceleri bu tür katı atıkların depolandığı yerlerden geçerken insanların burunların tıkayarak geçebildiklerini hatırlattı. Vali Yurtnaç, ‘’Mademki teknoloji bu kadar ilerledi bizim de bu teknolojiyi kullanmamız lazım. Burada bir birlik kurulmuş, tesisin alt yapısı hazırlanmış. Her işin başlangıcı her yerde zor olur. Belediyemizin bu tesisi buraya kazandırmış olması, birliği kurmuş olması en önemli icraatlarından bir tanesidir. Gerek il belediyemizi, gerekse birliğe üye olan belediyelerimizi tebrik ediyorum” diye konuştu.

Birliğe üye belediye sayısını hızla artırmak gerektiğini kaydeden Vali Yurtnaç, “Bu bir milli servet. Biz bu projeyi sonuna kadar destekleyip yaşatmamız gerekiyor. Yaşatmamız için de ne tür tedbir almamız gerekiyorsa tüm tedbirleri alacağız. Burasını desteklemezsek Yozgat’a karşı, doğaya karşı görevimizi yapmamış oluruz. Bu insani bir görev ve bu görevi yapmak için hepimiz elimizi taşın altına koyacağız. Şu anda 11 belediye YOKAB’a üye ve üye olmayan belediyelerimiz de belediye meclisinde karar alarak birliğe üye olacaklar” ifadelerini kullandı.