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Çöplük ıslah ediliyor

AKDAĞMADENİ ilçesinde 12 belediyenin bir araya gelerek oluşturduğu Katı Atık Bertaraf Tesisi, Yozgat Katı Atık Birliği bünyesine dahil edildi.

Çöplük ıslah ediliyor

AKDAĞMADENİ ilçesinde 12 belediyenin bir araya gelerek oluşturduğu Katı Atık Bertaraf Tesisi, Yozgat Katı Atık Birliği bünyesine dahil edildi.

22 Eylül 2018 Cumartesi 07:00
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Çöplük ıslah ediliyor

Akdağmadeni Katı Atık Birliğinin kapatılmasının ardından, oluşturulan vahşi depola alanında ıslah çalışmalarına başlandı. Akdağmadeni Belediyesi temizlik işleri ekipleri, katı atık vahşi depolama alanında daha önce toplanan çöplerin kademeleri olarak kaldırılmasına yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bölgede çıkabilecek muhtemel yangınlara karşı, belediye itfaiye ekipleri de hazır bulundurup, sulama çalışması yapıyor.

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