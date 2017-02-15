Çöplü pazar

Yılların alışkanlığından mıdır, yoksa müşteriye ulaşmak adına mıdır, her hafta uygun olmayan ortamda kurulan pazarda vatandaşlar ürünlerini satmaya çalışıyor.

Belediye tarafından başlatılan yeni hal binası inşaatının dibinde kurulan köylü pazarı dar ve hijyenik olmayan ortamıyla birlikte, inşaat kalaslarının ve çökme tehlikesi bulunan tavan altlarının dibinde ticari faaliyetini sürdürüyor.

Türkiye’nin önemli tarım ve hayvancılık kentleri arasında bulunan Yozgat’a bu halde bir köylü pazarı yakışmadığı malum iken, pazardaki havaya bakıldığında alanında satanında halinden memnun olduğu gözlemleniyor.