Çöpler enerjiye dönüşüyor

Tüm belediyelere uygulanan 2018 yılı Belediye Atık İstatistikleri Anketi sonuçlarına göre bin 399 belediyenin bin 395'inde atık hizmeti verildiği tespit edildi. Atık hizmeti veren belediyelerin 32 milyon 209 bin ton atık topladığı kaydedildi. Yapılan anket sonuçlarına göre, 2018 yılında belediyelerde toplanan kişi başı günlük ortalama atık miktarı 1,16 kilo olarak hesaplandı. Üç büyük şehirde ise toplanan kişi başı günlük ortalama atık miktarının İstanbul için 1,28 kilo, Ankara için 1,18 kilo, İzmir için 1,36 kilo olduğu tespit edildi. Yozgat’ta ise bu miktarın kişi başına günlük 1,08 kilo olduğu bildirildi, Atık hizmeti verilen belediyelerde toplanan 32 milyon 209 bin ton atığın yüzde 67,2'si düzenli depolama tesislerine taşındı. Atıkların yüzde 20,2'si belediye çöplüklerine, yüzde 12,3'ü geri kazanım tesislerine gönderildi. Yüzde 0,2'si ise açıkta yakılarak, gömülerek, dereye veya araziye dökülerek bertaraf edildi.

ELEKTRİK ÜRETİMİ:

Yozgat Belediyesi’nin öncülüğünde 12 belediyenin ortağı bulunduğu Salmanfakılı mevkiinde bulunan katı atık entegre tesisinde çöpten elektrik üretimi devam ediyor. Tesislerde, çöpten günde ortalama 140 ton atıktan 10 megawatt elektrik üretildiği, bunun yaklaşık 2 bin 500 konutun ihtiyacını karşılayacak miktarda olduğu bildirildi.

