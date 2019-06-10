Çöpler enerji oluyor

Yozgat Merkez ile birlikte ilçe ve köylerden toplanan çöplerden, günlük 200 tonu geri dönüşümle ekonomiye kazandırılıyor. Belediye ve İl Özel İdaresi ekiplerinin topladığı çöpler, katı atık düzenli depolama ve bertaraf tesisinde biriktiriliyor. Çöplerin depolandığı alanda biriken metan gazı, özel sektör tarafından yap-işlet-devret modeliyle kurulan santralde elektrik enerjisine dönüştürülüyor. Elektrik enerji üretimi yapılan tesiste, bütün ilçelerin sisteme dahil edilmesiyle üretim kapasitesinin artırılması hedefleniyor. Belediye bünyesinde yapılan katı atık tesisinde, başlanılan elektrik üretimi devam ediyor. Günde ortalama 33 mw elektrik üretim kapasitesine sahip, halihazırda 170 ton evsel atıktan, günde 12 mw elektrik üretimi yapılan tesisten elde edilen enerji ile şuan için 2 bin 500 civarında konutun ihtiyacının karşılanabildiği kaydedildi.