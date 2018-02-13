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Çöpler elektrik oldu

YOZGAT ile birlikte tüm belediyeler için önemli külfet sayılan toplanan çöplerin depolanması, bertaraf edilmesi konusu tarihe karıştı.

Çöpler elektrik oldu

YOZGAT ile birlikte tüm belediyeler için önemli külfet sayılan toplanan çöplerin depolanması, bertaraf edilmesi konusu tarihe karıştı.

13 Şubat 2018 Salı 07:00
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Çöpler elektrik oldu

Yozgat Belediyesi bünyesindeki katı atık depolama alanına inşa edilen ‘Entegre Katı Atık Yönetim Tesisinde elektrik üretimine başlandı. Tesis alanında incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Kazım Arslan, projenin geçen yıl başladığını, an itibariyle elektrik üretimine geçildiğini söyledi. Başkan Arslan, “Yaklaşık 10 megawat elektrik üretiyoruz, tam kapasiteye geçtiğimiz zaman ise kapasite 35 megawat çıkacak” dedi.
Başkan Arslan, üretilen elektriğin yaklaşık 2 bin 500 konutun elektrik ihtiyacına denk olduğunu, tesisin tam kapasite çalıştığında ise bu rakamın 10 bin konuta yükseleceğini bildirdi. Tesisin tam kapasite çalışması için günlük en az 250 ton çöpe ihtiyaç duyulduğunu aktaran Başkan Arslan “Yozgat’ın çöpü şu anda 110 ton civarındadır, ilçelerde buraya taşınıyor ve 140 ton civarında çöp oluşuyor. Tesiste ayrıştırma ünitesinin de devreye girmesiyle organik ve organik olmayan çöpler ayrışacak. Plastik ve kağıtlar geri dönüşüm ile yeniden kazanılacak. Türkiye’de birçok vilayette halen vahşi depolama yapılıyor. Yozgat’ta 21 milyon liraya mal olan bu tesisimizde şu an da koku dahi kalmadı. İlimiz ve çevre köylerimiz tertemiz bir çevreye sahip” diye konuştu.
Başkan Arslan, mevcut alanın gelinen nokta itibariyle çöp depolaması için yeterli gelmediğini hatırlatarak, “Eğer bu tesisi inşa etmeseydik, yeni bir alan bulacak, bu tesise harcanandan daha fazla para harcayacak ve çevreyi daha fazla kirletmiş olacaktık. Bu duruma da son verdik” ifadelerini kullandı.
Başkan Arslan, ayrıca tesisin ısıtma sistemindeki sudan istifade edilerek, sera kurulduğunu, tıbbi atık bertaraf sisteminin de kusursuz çalıştığını sözlerine ekledi.

 

Son Güncelleme: 13.02.2018 09:25
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