Çöpler dönüştürülüyor

Sorgun Belediye Başkanı M. Erkut Ekinci, ambalaj atıklarının kaynağında evsel atıklara karıştırılmadan ayrı toplanması ve geri kazanılması için çalışmaların devam ettiğini söyledi. Başkan Ekinci, ‘’Okullar, resmi daireler, iş yerleri ve işlek caddelerimize ambalaj atığı toplama noktaları oluşturarak 2020 yılı içerisinde 600 ton atık kağıt, 150 ton plastik atık toplanarak geri dönüşüm tesisimizde gerekli işlemler yapılarak bu atıkların çevreye verecekleri zararların önüne geçtik’’ dedi. Başkan Ekinci, bir ton kağıdın geri dönüşümüyle 17 yetişmiş çam ağacının kesilmesinin önüne geçildiğine de dikkat çekti. Ekinci, ‘’Bir ton cam atığın geri dönüşümüyle 100 litre benzin tasarrufu, bir ton metal atığın geri dönüşümüyle bin 300 kilo ham madde tasarrufu, bir ton plastik atığın geri dönüşümüyle 14 bin kw saat enerji tasarrufu sağlanıyor. Bilinçlenerek büyüyecek, çevreye duyarlı modern bir şehir olacağız’’ diye konuştu.