Çöp yangını

Yamaçlı Belediye Başkanı Şaban Altıntaş, vatandaşları defalarca çöplere kül atmamaları, ateş atmamaları konusunda uyarmalarına karşın, tam söndürülmemiş kül atmaya devam edenlerin bulunduğunu söyledi. Başkan Altıntaş, ‘’Atılan küller sonucu çöp arabamız maalesef yandı. Erken müdahalemiz sonucunda aracımızı maddi hasarlı olarak kurtardık. Bu yanan araç tüm Yamaçlı hakkının aracıdır. Vatandaşlarımıza buradan tekrar uyarı yaparak çöplere kül ve ateş atmanın yasak olduğunu söylüyoruz. Kül ve ateş atılan çöpler alınmayacaktır’’ uyarısında bulundu.