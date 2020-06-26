Çoklu Baroya karşıyız

YOZGAT Barosu Başkanı Avukat Mehmet Şimşek, Avukatlık Kanunu’na ilişkin yapılması planlanan değişiklikler ile ilgili gündemin kamuoyunun malumu olduğunu belirterek, Yozgat Barosu olarak, daha önceleri açıkça çoklu baroya karşı olduklarını belirten açıklamalarda bulunduklarını, görüşlerinde bir değişikliğin söz konusu olmadığını söyledi.

Şimşek, ‘’Ankara da yapılan baro başkanları toplantılarında tüm barolarca imzalanan bildiriler ile yine teklifin geri çekilmesine ilişkin mutabakat, Baromuzca paylaşılmıştır. Ayrıca, basın ve kamuoyu ile yapılması planlanan değişikliklerle ilgili görüşlerimiz paylaşılmış, tüm baro başkanları ile eş zamanlı basın açıklaması yapılmıştır. Yozgat Barosu çoklu baro ile ilgili yasa değişikliğine karşıdır’’ dedi.

Baro Başkanı Şimşek, teklifin geri çekilmemesi üzerine, yürüyüş yapılması kararı alan baro başkanlarının Anıtkabir’e intikali beklendiği esnada Ankara girişinde polis tarafından durdurulması haberinin alınması üzerine derhal olay yerine intikal edilerek, olaya müdahil olduklarını anlattı. Şimşek, ‘’Ankara’nın girişinde baro başkanlarına yönelik gerçekleştirilen tutum ve davranışlar, Anayasaca teminat altına alınmış toplantı gösteri ve yürüyüş hakkına aykırı olup, tamamen hukuksuzdur. Gaziantep Baro Başkanı Sayın Av. Bektaş Şarklı ve Bilecik Baro Başkan Yardımcısı Hasan Şahin' e yönelik müdahale ile ilgili ivedilikle soruşturma başlatılarak sorumlular tespit edilmelidir. Savunma yargının kurucu unsuru, hak arama hürriyetinin temel güvencesidir. Barolar ve baro başkanlarının eylem ve yapılması planlanan değişiklikler ile ilgili farklı görüş ve düşünceleri olabilir. Demokratik hukuk devletinde olması gereken de budur. Yozgat Barosu olarak savunmaya yönelik yapılacak her türlü saldırıya karşıyız. Sürecin gerek siyasi irade ve gerekse TBB yönetimi tarafından iyi yönetilemediği kanaatindeyiz. Avukatlık Kanunda yapılması planlanan düzenlemelerin takipçisi olacağımız’’ ifadelerini kullandı.