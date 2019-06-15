Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 16°
orta şiddetli yağmur
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
90787
ALTIN
253.633
DOLAR
5.8790
STERLİN
7.3991
EURO
6.5887

ÇOK YAŞA JANDARMA!

TÜRK Jandarması 180’nci Kuruluş Yıl dönümünü Yozgat’ta coşku ve gururla kutladı. Türk Jandarma Teşkilatının kuruluş yıl dönümü münasebetiyle Yozgat İl Jandarma Komutanlığı tarafından kutlama etkinliği düzenlendi.

ÇOK YAŞA JANDARMA!

TÜRK Jandarması 180’nci Kuruluş Yıl dönümünü Yozgat’ta coşku ve gururla kutladı. Türk Jandarma Teşkilatının kuruluş yıl dönümü münasebetiyle Yozgat İl Jandarma Komutanlığı tarafından kutlama etkinliği düzenlendi.

15 Haziran 2019 Cumartesi 00:00
94 Okunma
ÇOK YAŞA JANDARMA!

Törene Yozgat Valisi Kadir Çakır, İl Jandarma ve Garnizon Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt, Yozgat Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uçak, daire müdürleri ve vatandaşlar katıldı. Şan ve şerefle 180 yılı geride bırakan, halkın derin sevgi ve saygı beslediği Jandarma teşkilatının kuruluş yıl dönümü etkinlikleri Atatürk Anıtı’na çelenk sunumuyla başladı. Yozgat İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt Cumhuriyet Alanı’na çelenk sundu. Günün anlam ve önemini belirten konuşma yapan İl Jandarma ve Garnizon Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt, halk ile bütünleşmiş, modern teknolojinin tüm imkanlarını kullanabilen, milli ve ahlaki değerlerle yetişmiş personel ile üstün vazife anlayışı ve büyük sorumluluk duygusu içinde görev yapma gayretinde olduklarını söyledi. Jandarma teşkilatının bugünkü onurlu seviyeye ulaşmasında emeği bulunan tüm komutanları, askerleri, şehit ve gazileri de saygı ve sevgiyle andığını bildiren Albay Yeşilyurt, her daim göreve hazır olduklarını da vurguladı. Jandarma İkmal Üstçavuş Mehmet Ali Balık tarafından Arif Nihat Asya’nın ‘Bayrak’ adlı şiiri okundu.  Çayıralan İlçe Jandarma Komutanlığı’nda görevli askerler tarafından tüfekli hareketler gösteriler gerçekleştirildi. Gösteri ve tatbikat ekibi tarafından gerçekleştirilen gösteri halkın büyük ilgisini çekip, yoğun alkış aldı. Yozgat İl Jandarma Komutanlığı emrindeki araçların geçit yapmasıyla Cumhuriyet Alanındaki program sonlandı. Jandarma teşkilatı aziz şehitlerimizi de unutmadı. Yozgat Şehitliği’nde gerçekleşen törende İl Jandarma ve Garnizon Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt ve personel şehitlerin mezarlarını tek tek ziyaret ederek dua ettiler. Şehitler için okunan Kuranı Kerim’in ardından mezarlara karanfiller bırakıldı. İl Jandarma ve Garnizon Komutanı Albay Bilgihan’ın Yeşilyurt makamında ziyaretçileri ve tebrikleri kabul etmesiyle program sonlandı.

 

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Nezaket ziyareti
Nezaket ziyareti
Rektörü bilgilendirdi
Rektörü bilgilendirdi
Yol çalışmasına başlandı
Yol çalışmasına başlandı
Taşlık Göleti tamam
Taşlık Göleti tamam
Vatandaşa sağlıklı yaşamı anlattılar
Vatandaşa sağlıklı yaşamı anlattılar
Okuyan ilçe projesi
Okuyan ilçe projesi
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim