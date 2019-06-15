ÇOK YAŞA JANDARMA!

Törene Yozgat Valisi Kadir Çakır, İl Jandarma ve Garnizon Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt, Yozgat Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uçak, daire müdürleri ve vatandaşlar katıldı. Şan ve şerefle 180 yılı geride bırakan, halkın derin sevgi ve saygı beslediği Jandarma teşkilatının kuruluş yıl dönümü etkinlikleri Atatürk Anıtı’na çelenk sunumuyla başladı. Yozgat İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt Cumhuriyet Alanı’na çelenk sundu. Günün anlam ve önemini belirten konuşma yapan İl Jandarma ve Garnizon Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt, halk ile bütünleşmiş, modern teknolojinin tüm imkanlarını kullanabilen, milli ve ahlaki değerlerle yetişmiş personel ile üstün vazife anlayışı ve büyük sorumluluk duygusu içinde görev yapma gayretinde olduklarını söyledi. Jandarma teşkilatının bugünkü onurlu seviyeye ulaşmasında emeği bulunan tüm komutanları, askerleri, şehit ve gazileri de saygı ve sevgiyle andığını bildiren Albay Yeşilyurt, her daim göreve hazır olduklarını da vurguladı. Jandarma İkmal Üstçavuş Mehmet Ali Balık tarafından Arif Nihat Asya’nın ‘Bayrak’ adlı şiiri okundu. Çayıralan İlçe Jandarma Komutanlığı’nda görevli askerler tarafından tüfekli hareketler gösteriler gerçekleştirildi. Gösteri ve tatbikat ekibi tarafından gerçekleştirilen gösteri halkın büyük ilgisini çekip, yoğun alkış aldı. Yozgat İl Jandarma Komutanlığı emrindeki araçların geçit yapmasıyla Cumhuriyet Alanındaki program sonlandı. Jandarma teşkilatı aziz şehitlerimizi de unutmadı. Yozgat Şehitliği’nde gerçekleşen törende İl Jandarma ve Garnizon Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt ve personel şehitlerin mezarlarını tek tek ziyaret ederek dua ettiler. Şehitler için okunan Kuranı Kerim’in ardından mezarlara karanfiller bırakıldı. İl Jandarma ve Garnizon Komutanı Albay Bilgihan’ın Yeşilyurt makamında ziyaretçileri ve tebrikleri kabul etmesiyle program sonlandı.



