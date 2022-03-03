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‘Çok kıymetli bir eser’

Yozgat’a bir takım incelemelerde bulunmak için gelen Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Yozgat’ın Sarıkaya İlçesine de giderek Yozgat Valisi Ziya Polat, Belediye Başkanı Ömer Açıkel, İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Çiftçi ile birlikte Roma Hamamı gezdi.

03 Mart 2022 Perşembe 00:54
‘Çok kıymetli bir eser’

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Roma hamamının çok kıymetli bir eser olduğunu ve çevresinde 2010'dan beri bakanlık, özel idare ve belediyelerce çalışma yürütüldüğünü aktararak, ‘’Yaklaşık 2 bin yıllık bir kültür varlığı, bugün havuzu da ortaya çıktı. Belki de tarihte aktif sıcak suyu kendiliğinden üreten çok özel bir yapı. Burası Anadolu'nun yaşayan, kıymetli bir kültür mirasıdır’’ dedi. Roma Hamamı’nın çevre düzenlemesinin bir an önce yapılarak turizme kazandırılmasını hedeflediklerini dile getiren Demircan, ‘’Kamulaştırma yapıp bu işi biraz daha genişletmeyi düşünüyoruz. Eminim ki ilçemize, Yozgat'ımıza ayrı bir soluk getirecek, ayrı bir çekim oluşturacaktır. İlçemizin tanınmasına ve ön plana çıkmasına önemli katkı sağlayacaktır’’ diye konuştu. Demircan, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları Müzeler Genel Müdürlüğünün bu tip yapıları Türkiye'nin dört bir yanında takip ettiğini belirterek, ‘’Memleketimiz, 14 bin yıla varan yeraltı tarihi kaynaklarıyla dünya kültür mirasının merkezi diyebileceğimiz niteliktedir. Onlardan bir tanesinin de burada var olmuş olması ilçemiz adına çok sevindirici. Bu anlamda gayreti olan, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum’’ şeklinde konuştu. •Sümeyye İlhan•
 

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