ÇOK AMAÇLI SALON SEViNCi

İzibüyük İlk/Ortaokulu Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni Samed Can Taş, köy okuluna atandığı ilk günden itibaren köyde Çok Amaçlı Spor bir Salonun yapılması yönündeki çabası sonuç verdi. Öğretmen Taş, öncelikle Okul Müdürü Alper Konuk’tan spor salonun oluşturulması için bir yer tahsis edilmesi için başvuruda bulundu, olumlu yönde yanıt aldı. Öğretmen Taş, okulun diğer öğretmenlerinin de desteğini alarak spor salonun oluşturma sürecini başlattı. Spor Salonu için okulun en uygun olan bir bölümü seçilerek, öğretmenlerin maddi desteği de alınarak, birlikte hizmete uygun hale getirildi. Daha sonra spor malzemelerin temin edilebilmesi için kollar sıvandı. Öğrencilerin beklentilerine uygun spor branşlarının belirlenmesi akabinde boks malzemeleri, spor minderleri, plates topu, vücut geliştirme ekipmanları alınıp, salona monte edildi. Öğrencilerin spora ilgi ve merakını arttırabilmek üzere resim öğretmeni Fatma Ekren de, salonu fırça dokunuşları ile binbir renklerle tam bir cazibe alanı haline getirdi. Bütün işler tamamlandığında ise ortaya İzibüyük Köyü'ne yakışır bir spor salonu ortaya çıktı. Beden Eğitimi öğretmeni Taş, ilk görev yeri olan İzibüyük Ortaokulu'nda göreve başlamam ile birlikte spor salonunun olmayışı, böyle bir salon oluşturma isteğini artırdığını kaydetti. Taş, ‘’Bu isteğimi okul yönetimi ve öğretmen arkadaşlarımla paylaşmam ile birlikte onların desteğini aldım. Öğrencilerimizin spor salonuna olan bu denli ilgisini görmek bizlere çok büyük bir mutluluk verdi. Bundan sonraki süreçte açacağımız kurslar ile birlikte spora ilgisi olan çocuklarımızın sportif gelişimleri daha üst seviyede olacaktır. Bizlerden hiçbir desteğini esirgemeyen Saraykent İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne ve aynı okulda görev yaptığım mesai arkadaşlarıma teşekkür ederim’’ dedi.