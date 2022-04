Çocuklarla mutlu dünya

Düzenlenen iftar programına Belediye Başkanı Celal Köse, Mutlu Yuva Derneği Başkanı Yusuf Başer, İHH Yozgat Temsilcisi Muhammed Emin Erbek, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Neşeli, kurum amirleri ve çok sayıda davetli katıldı. Recep Kunduz öncülüğünde çocuk grubunun ilahiler söylediği programda, Nasreddin Hoca ve Keloğlanla çocuklar doyasıya eğlendi.

‘ÖKSÜZ ÇOCUK

SAYISI 140 MİLYON’

Çocukların gönüllerince eğlendiği programda açıklamada bulunan İHH Yozgat Temsilcisi Muhammed Emin Erbek, her yıl ramazan ayının 15’inde Dünya Yetim Günü’nün kutlandığını bildirdi. Dünya Yetim Günü’nün 2013 yılında İHH İnsani Yardım Vakfı Genel Başkanı Gülden Çiçek’in İslam İşbirliği Teşkilatı’na başvurusuyla yetimlere dikkat çekmek ve yetimleri bir günde olsa hatırlamak için tesis edildiğini aktaran Erbek, dünyada her gün ortalama 10 bin çocuğun yetim, öksüz veya hem yetim hem de öksüz kaldığını söyledi. Dünyadaki yetim, öksüz ya da hem yetim hem öksüz çocuk sayısının 140 milyonu aşmış durumda olduğuna vurgu yapan Erbek, bu sebeple üzerimize düşen çok önemli görevler olduğunu ifade etti. Yetim ve öksüz çocuklar için devletin çok güzel imkânları olduğunu belirten Erbek, sivil toplum kuruluşlarının ise bu konuda geri durduğunu söyledi.

‘11 BİN TANE

ÇOCUK KAYIP’

Çocuk deyince akla masumiyet geldiğini ve çocukların zamanı ve mekânı genişlettiğini, mutluluğu yaydığını söyleyen Aile ve Sosyal hizmetler Müdürü Abdullah Neşeli, “İHH başkanımızın söylediği gibi dünyada maalesef en fazla çocuklar ve aileleri etkilenmekte. Savaşlar çocukları etkilerken, çeşitli şekillerde gerçekleşen göçlerde çocukları etkilemekte, anneleri etkilemekte. Hatta aile parçalanmaları da hep en fazla bu kitleleri etkilemekte. Bugün Avrupa da 11 bin tane çocuk kayıp. Dünyada yetim sayısı 140 milyonu geçti” dedi. Mutlu Yuva Derneği olarak, İHH derneği olarak birlikte bütün masumlara sahip çıkacaklarını belirten Neşeli, yetim ve öksüz çocukların mutlu olmaları için gayret edeceklerini bildirdi. Devletin yürütmüş olduğu politikalarla birçok ülkeye birçok medeniyete önderlik edeceğini söyleyen Neşeli, devletin ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün her zaman yanlarında olduğunu belirtti.

‘MUTLU

OLUYORUZ’

Çocuklarla birlikte olmaktan mutluluk duyduklarını ifade eden Yozgat Mutlu Yuva Derneği Başkanı Yusuf Başer, “Mutlu Yuva Derneğimiz ile baktığımız evlerde, koruyucu ailelerimizde yapılan hizmetleri yerinde gördükçe diğer ailelerden hiçbir farkı olmadığını söyleyebilirim. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Bey’in sayesinde inşallah en güzel imkânları sunma şansımız oldu. Kendi evlerimizde göremediğimiz imkânları Mutlu Yuva Derneğimizin evlerinde sevgili yavrularımıza yaşatmaya çalışıyoruz. İnşallah çocuklarımız, memleketimiz ve geleceğimiz için hayırlı olurlar. Pek çok çocuğumuzun başarılarını duyuyor ve mutlu oluyoruz” şeklinde konuştu.

‘GÖNLÜMÜZÜ VE SOFRAMIZI AÇTIK’

Belediye Başkanı Celal Köse ise konuşmasında, “Yüce kitabımız Kur’an-ı Kerim’de yetimin, öksüzün ve kadınların haklarıyla alakalı üzerimize pek çok vazife yüklenmiştir ve pek çok hadis, ayetler vardır. Yetimin hakkının korunması, onun sırtının sıvanması, başının okşanması, ona güzel davranılması Kur’an-ı Kerim’de ve pek çok ayette bizlere bildirilmiştir. Bu program aslında birliğin ve beraberliğin buluşmasıdır. Bizler ensar olacak muhacir kardeşlerimize gönlümüzü ve soframızı açtık, bundan sonra da açmaya devam edeceğiz. Dünyanın neresinde bir mazlum varsa Türk milleti olarak kapımızı biz açtık, açmaya da devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Haber: Sema Nur Koçaker

Foto: Muhammed Üstüntaş