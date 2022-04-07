Çocuklarla Ebru sanatı

Çocuklarla birlikte Ebru sanatı yapan halk eğitim görevlileri, eğlence dolu anlar yaşandı. Gençlik Merkezinden alınan bilgilerle hafta içi boyunca devam edeceği söylendi.
07 Nisan 2022 Perşembe 00:01
Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Hizmetleri Müdürlüğü Gençlik Merkezi ve Halk Eğitim Merkezi ortaklığıyla Ebru Sanatı eğitimi verildi.
Çocuklarla birlikte Ebru sanatı yapan halk eğitim görevlileri, eğlence dolu anlar yaşandı. Gençlik Merkezinden alınan bilgilerle hafta içi boyunca devam edeceği söylendi.