Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO

Çocuklarla Ebru sanatı

Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Hizmetleri Müdürlüğü Gençlik Merkezi ve Halk Eğitim Merkezi ortaklığıyla Ebru Sanatı eğitimi verildi.

07 Nisan 2022 Perşembe 00:01
Çocuklarla Ebru sanatı

Çocuklarla birlikte Ebru sanatı yapan halk eğitim görevlileri, eğlence dolu anlar yaşandı. Gençlik Merkezinden alınan bilgilerle hafta içi boyunca devam edeceği söylendi.

Anahtar Kelimeler:
Çocuklarla Ebru SanatıYozgatGazeteHaberçarşambaNişan6 NisanGündemIlerigazetesiHalkEğitimGençlik Ve Sporİl MüdürlğüGençlik Hizmetleri
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
AKADEMi66 iLE DOĞRU HAZIRLANIYORLAR
AKADEMi66 iLE DOĞRU HAZIRLANIYORLAR
Ödemeler başladı
Ödemeler başladı
Koliler çoğalıyor
Koliler çoğalıyor
iftar daveti
iftar daveti
Beraber iftar
Beraber iftar
Bağımlılıkla mücadele
Bağımlılıkla mücadele
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim