Çocuklarla çocuk oldular

Belediye Başkanı Coşar, sosyal belediyecilik anlayışı ile yola çıktıklarını hatırlatarak, ilk adımı çocuklarla buluşarak attıklarını söyledi. Coşar, pamuk şeker, patlamış mısır, balon, şişme oyun parkurları, tahta bacak, animatör, palyaço, canlı kukla, maskot, zıp zıp, çadırlar ve buna benzer çocuklara aktivite ve eğlenmeleri için hazırladıklarını kaydetti. Çocuklara pamuk şekeri dağıtan Başkan Coşar, ‘Bugün ve yarın çocuklarımıza ve geleceğimize sahip çıkmak adına elimizden gelenin en iyisini yapacağız’ dedi.