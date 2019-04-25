Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
açık
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
96142
ALTIN
241.120
DOLAR
5.8753
STERLİN
7.5956
EURO
6.5757

Çocuklarla çocuk oldular

BOĞAZLIYAN Belediye Başkanı Gökhan Coşar, Kaymakam Sinan Davutoğlu ile birlikte çocuklara pamuk şekeri ikram ederek, onların mutluluklarına ortak oldu.

Çocuklarla çocuk oldular

BOĞAZLIYAN Belediye Başkanı Gökhan Coşar, Kaymakam Sinan Davutoğlu ile birlikte çocuklara pamuk şekeri ikram ederek, onların mutluluklarına ortak oldu.

25 Nisan 2019 Perşembe 00:00
9 Okunma
Çocuklarla çocuk oldular

Belediye Başkanı Coşar, sosyal belediyecilik anlayışı ile yola çıktıklarını hatırlatarak, ilk adımı çocuklarla buluşarak attıklarını söyledi. Coşar, pamuk şeker, patlamış mısır, balon, şişme oyun parkurları, tahta bacak, animatör, palyaço, canlı kukla, maskot, zıp zıp, çadırlar ve buna benzer çocuklara aktivite ve eğlenmeleri için hazırladıklarını kaydetti. Çocuklara pamuk şekeri dağıtan Başkan Coşar, ‘Bugün ve yarın çocuklarımıza ve geleceğimize sahip çıkmak adına elimizden gelenin en iyisini yapacağız’ dedi.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Hizmet İş üye sayısını artırıyor
Hizmet İş üye sayısını artırıyor
Askerlere yemekli uğurlama
Askerlere yemekli uğurlama
Kütüphane de devretti
Kütüphane de devretti
Bayraklı proje
Bayraklı proje
Makamlar Çocuklara teslim
Makamlar Çocuklara teslim
Başkan bilgi aldı
Başkan bilgi aldı
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim