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Çocuklarıyla ter döktüler

26 Nisan 2017 Çarşamba 23:59
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Türkiye genelinde olduğu gibi Yozgat’ta da Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sınavına katılan binlerce 8. sınıf öğrencisini aileleri de yalnız bırakmadı.

Çocuklarıyla ter döktüler
Birinci oturumu yapılan TEOG sınavı Yozgat’ta 6 bin 39 öğrencinin katılımıyla başladı. İl genelinde 178 okulda gerçekleşen TEOG sınavında 3 bin 256 eğitmende görev aldı. İlk oturumda Türkçe, Matematik ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinden sınava giren öğrenciler, saat 09.00’da başlayan sınavları için erken saatlerde okullarına geldiler. Saat 12.00’a kadar sürecek olan sınavlar için öğrenciler sınıfta ter dökerken aileleri ise dışarıda heyecanlı bekleyişlerini sürdürdü. TEOG sınavının ikinci oturumu ise yarın Fen Bilimleri, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ile Yabancı Dil sınavlarıyla devam edecek. 
Çocuklarının heyecanına dışarı da ortak olan Emrah Türkmen isimli veli, heyecanlı olduğunu belirterek “Çocuklarımız sınavda ter döküyor biz de onlar kadar dışarıda sınavın stresini yaşıyoruz, heyecanlıyız” dedi. Sınav çıkışı açıklamalarda bulunan Mehmet Türkmen isimli öğrenci ise “Soruların büyük çoğunluğu kolaydı, zor sorular da vardı. Hedefim fen lisesinde okumak” diye konuştu.

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