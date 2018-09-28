Çocukların yüzü güldü

Yozgat Gençlik Merkezi Müdürü Ali Sapmaz, Gençlik Liderleri ile birlikte Çayıralan Şehit Yarbay Yusuf Turgut Ortaokulu'ndaki çocuklara, toplanan kalem, silgi, kalem açacağını ulaştırdı. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından başlatılan proje kapsamında ÖSYM tarafından yapılan sınavların ardından öğrencilerin kalem setlerinin gençlik merkezleri aracılığı ile toplandığı belirtildi. Toplanan kalem setlerinin ‘Tek kullanımlık sanma, çöpe atmaya kalkma’ sloganı ile ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığı ifade edildi.