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Çocukların yüzü güldü

Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi öğrencileri, eğitim ve öğretim yılının başlamasının ardından okul ziyaretlerine başlayarak, öğrencilere kalem setleri hediye etmeye devam ediyor.

27 Eylül 2021 Pazartesi 00:41
Çocukların yüzü güldü

Gençlik Merkezi gönüllüleri, Yozgat İmam Hatip Ortaokulunu ziyaret ederek, Genç Dönüşüm projesi kapsamında kalem setlerini gençlere ulaştırdı. Genç Dönüşüm projesi kapsamında ÖSYM sınavının sonunda toplanan kalem setleri okullara dağıtımının devam ettiği kaydedildi. ÖSYM sınav sonunda kırtasiye malzemeleri Yozgat Gençlik Merkezi ve Gençlik Merkezi gönüllüleri tarafından açılan stantlarla toplandı. Gençlik Merkezleri tarafından toplanan kalem, silgi ve kalemtıraş malzemeleri okulların açılmasıyla birlikte dağıtımına başlanıldı. 

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