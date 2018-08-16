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ÇOCUKLARIN SiNEMA KEYFi

YOZGAT’ın ilçe, belde ve köylerinde yaşayan çocukların sinemayla tanışmasını sağlamak amacıyla Valilik tarafından geçtiğimiz yıl başlatılan, bu yılda devam ettirilen proje kapsamında yaklaşık 11 bin 500 her yaştan vatandaşın, özellikle çocukların, köy sineması ile tanışmaları sağlandı.

ÇOCUKLARIN SiNEMA KEYFi

YOZGAT’ın ilçe, belde ve köylerinde yaşayan çocukların sinemayla tanışmasını sağlamak amacıyla Valilik tarafından geçtiğimiz yıl başlatılan, bu yılda devam ettirilen proje kapsamında yaklaşık 11 bin 500 her yaştan vatandaşın, özellikle çocukların, köy sineması ile tanışmaları sağlandı.

16 Ağustos 2018 Perşembe 07:00
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ÇOCUKLARIN SiNEMA KEYFi

Sinema izlemeye gelen çocuk ve ailelerine temsili olarak sinema bileti verilirken, farklı bir ambiyans oluşturmak için ise patlamış mısır ve meyve suyu dağıtıldı. Projenin amacına ulaştığını belirten Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, “Geçtiğimiz yıl valiliğimiz organizesinde başlattığımız köy sineması projesi bu yılda devam etti. İlçe, belde ve köylerde yaşayan çocuklarımızı sinema ile buluşturmak istedik. Herkesin evinde televizyon var, herkes sinemaya da gidebilir. Ama köylerde sinemaya gitme oranı oldukça düşük. Biz özellikle köylerimizde yaşayan çocuklarımızı düşünerek bu projeyi başlattık. Çocuk gülerse dünya güler. Bizde çocuklarımızı güldürmek, eğlendirmek, eğlenirken düşündürmek için yola çıktık” dedi.
11 BİN 500 KİŞİYE ULAŞTI
Yeni yetişen gençleri kültür ve sanatla zenginleştirip hayattan tat almalarını sağlamak istediklerini ifade eden Vali Yurtnaç, “Bu bir sosyal sorumluluk projesidir. Yozgat Valiliği olarak küçük paralar harcayıp sıra dışı bir şeyler yaptık. Bir araç aldık ve bu araca iki yönlü ekran taktırdık. Yozgat genelinde 13 noktaya aracımız giderek o bölgede yaşayan çocukları sinema ile buluşturdu. Bu 13 merkezde 11 bin 500 civarında bir kişiye ulaştık. Bu da yaptığımız işin amacına ulaştığını gösteriyor. Gençlerimizin ve çocuklarımızın kültürel hayatına dokunduğumuzu düşünüyorum” diye konuştu.
Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, projenin zaman zaman devam edeceğini sözlerine ekledi. Sinema izlemeye gelen çocuklar ise, ilk defa sinema izlemenin keyfini patlamış mısır yiyip meyve suyu içerek çıkarırken kendilerine bu imkanı tanıdığı için Vali Kemal Yurtnaç’a teşekkür ettiler. Köy sineması projesi kapsamında gönüllü olarak ilçe, belde ve köylere giden ekibi makamında misafir eden Vali Yurtnaç, bu tür sosyal sorumluluk projesinin içinde yer aldıkları için kendilerine teşekkür etti. 

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