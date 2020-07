Çocukların sevinci

SORGUN Belediyesi tarafından down sendromlu çocuklara yönelik özel etkinlik düzenlendi.

Belediye Sosyal Tesisleri’nde düzenlenen etkinlikte konuşan Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, çocuklar ve aileleriyle bir araya geldiklerini söyledi. Ekinci, "Onların zorluklarını kendi ağızlarından duymak istedik. Bu zorlukları kolaylaştırabilmek için bizler neler yapabiliriz, bu sorunları görüşüp, önerileri alacağız. Sonra da sorunların çözümü için çalışma başlatacağız" dedi.

İl genelinde down sendromlu çocuklar için bir spor salonu olmadığını vurgulayan Ekinci, "Konuyla ilgili çalışmalarımız var. Onlara özel bir spor salonu yapmayı planlıyoruz. Kısa sürede bu düşüncemizi hayata geçireceğiz. Yapacağımız tüm çalışmalarla toplumda farkındalık oluşmasını ümit ediyoruz" diye konuştu.

Başkan Ekinci, konuşmasının ardından çocuklara çeşitli hediyeler verdi. Yemek, yaş pasta kesimi, şarkılar, oyunlar ve yarışmalarla devam eden program, fotoğraf çekimi ile sona erdi. Etkinliğe, Belediye Başkan Yardımcısı Kadir Kaygusuz, down sendromlu çocuklar ve aileleri katıldı.