Çocukların örnek davranışına ödül

YOZGAT'ta bir grup çocuk, Mehmetçik Vakfına yardım amacıyla kullanılabilir durumdaki oyuncaklarını satışa çıkartıp, topladıkları paraları Mehmetçik Vakfı hesabına yatırılmak üzere Vali Ziya Polat’a teslim etti.

Yozgat'ın Medrese Mahallesi'nde bir araya gelen yaşları 8 ile 11 arasında değişen çocuklar oturdukları sitenin önüne tezgah açarak oyuncaklarını satışa çıkarttı. Kazandıkları paraları Mehmetçik Vakfına ve ihtiyaç sahiplerine vermek istediklerini söyleyen çocuklar, "Oyun oynarken, 'yardım yapmak için neler yapabiliriz' diye düşünürken, Doğukan isimli arkadaşımız, eski oyuncaklarımızı satarak para kazanabileceğimizi söyledi ve bizlerde evlerimizdeki kullanılabilir oyuncakları bir araya getirerek satmaya başladık" dediler.

Çocukların satışa sunduğu oyuncaklar kısa sürede satıldı ve 230 lira para toplandı.

ÖRNEK DAVRANIŞA ÖDÜL

Yaşları 8-11 arasında değişen çocukları makamında kabul eden Vali Polat, çocuklarla bir süre sohbet edip düzenledikleri kampanya hakkında bilgi aldı. Kampanyaya kendisinin de katılmak istediğini belirten Vali Polat, çocukların yanlarında getirdikleri oyuncak tabancayı satın alarak kampanyaya destek oldu. Toplanan para 330 liraya ulaştı. Vali Polat, böyle yavrularımız, böyle ailelerimiz oldukça sırtımızın yere gelmeyeceğini belirterek, “Bu millete, bu devlete hizmet edecek nice neferler yetişiyor. Öncelikle ailelerine ve bu düşüncedeki gençlerimize yavrularımıza teşekkür ediyorum. Onlar adına emanetimizi aldık ve bağış dekontunu çocuklarımıza ulaştıracağız. Allah, bu devlete hizmet eden Mehmetçiğimizin, polisimizin, korucumuzun ayaklarına taş değdirmesin, bizde Yozgat olarak her daim devletine milletine sevdalı bir toplumuz. Umarım tüm bireylerimiz, neslimiz bu sevda ile yetişir” Diye konuştu.

Vali Polat çocuklara örnek davranışlarından dolayı teşekkür edip kitap seti hediye etti ve boş vakitlerinde okumalarını ve kitapların özetlerini çıkartmalarını istedi.