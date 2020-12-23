Çocukların hayal dünyası

ANADOLU Üniversitesi Sosyoloji Bölümü iş birliği ile Pınar, bu yıl 39’uncusu düzenlenen Pınar Çocuk Resim Yarışması’na aralarında Yozgat’ın da bulunduğu farklı bölgelerden katılan çocukların resimlerinin incelendiği sosyolojik bir çalışmaya imza attı. Çocukların içerisinde bulundukları sosyal ortamın, onların hayal dünyalarına ve yeteneklerine olan etkilerinin mercek altına alındığı araştırmada ön plana çıkan tema ‘doğa ve insan’ oldu. Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fuat Güllüpınar, ‘’İncelediğimiz resimlerde doğa ve insan temalı resimlerin ön plana çıkması, kent hayatında doğal yaşam alanlarının daralmasıyla çocukların çevreye olan ihtiyaç ve özlemini gözler önüne seriyor. Araştırmada dikkat çeken bir diğer konu ise ‘Covid-19 pandemisi’ oldu. Resim yarışması başvuru tarihleri her ne kadar karantina sürecinin başlarına denk gelse de çocuklar, ‘Yeni Normali’ hayal dünyalarından resimlerine taşıdı” dedi. İç Anadolu Bölgesi’nde çocuklar en çok ‘doğa ve insan’ temalı resimler çizerken diğer bölgelere kıyasla ‘pandemi’ temalı resimler de ön plana çıktı. Güllüpınar, “İç Anadolu Bölgesi’nden gelen resimlerde en çok ‘doğa ve insan’ ile ‘sosyal çevre ve insan’ temalı resimler ön plana çıkarken, diğer bölgelerden farklı olarak çocukların önemli bir bölümünün ‘pandemi’ temalı resimler çizmeyi tercih ettiğini görüyoruz. Özellikle Ankara’daki nüfusun yoğunluğu ve bu konudaki farkındalığın yüksek olmasının hassasiyeti artırdığını düşünüyoruz” diye konuştu.