Çocukların geleceği önemli

Kayseri Şeker’in geleneksel iftar sofrası Boğazlıyan Şeker de, Yenifakılı, Çandır ve Yenipazarlı çiftçiler için kuruldu. Boğazlıyan ve Çandır İlçe Belediye Başkanları ile Yenipazar Belde Belediye Başkanları da Kayseri Şeker’in gönül sofrasına katılarak, coşkuya ortak oldu. Akay, daha önce yatırım almamış bölgelerden bir olan Sivas Gemerek’te Nisan ayı içerisinde besi çiftliği açılışını gerçekleştirdiklerini vurguladı. Akay, ‘’Hemen sonrasında Çandır İlçemizde Bölge Hizmet Binası, Depo ve Tarım Market açılışını gerçekleştirdik. Bildiğiniz üzere en önce yatırım yapılan bölgelerimizden bir tanesi Yenipazar’dı. Bölge Hizmet Binası, Tarım Market ve depo açılışını orada yapmıştık. Zaman içerisinde tekrardan yatımların hızlanacağı bir dönem yaşanacak. Biz buna inanıyoruz. Önümüzdeki süreçte Yenifakılı ilçemizde de kiraladığımız araziye bir yatırım yapacağız. Bu arada başlayan ve devam eden yatırımlarımız yine var’’ dedi. Kayseri Şekerin her an yatırımından, başarısından bahsedip, ellerinden geldiği kadar çiftçisine katkı sağlamaktan bahsettiklerini hatırlatan Akay, ‘’Bu Kayseri Şeker’in gelmiş olduğu güçlü noktanın bir göstergesidir. Allah bu şirkete zeval vermesin. Bu şirkete zeval vermesin ki bu ortada oynayan, koşan çiftçimizin çocuklarının geleceğini inşa etmeye çalışıyoruz. Onlara bir nebzede katkıda bulunabilirsek, onların elinden tutabilirsek, bu manada görevini yapmış insanların huzurunu yaşarız anlayışındayız’ şeklinde konuştu.