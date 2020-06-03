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Çocukların Dünyası

YOZGAT'ta Korona Virüs tedbirleri kapsamında sokağa ancak haftanın belirli günlerinde, belirli saatlerde çıkabilen 18 yaş altı çocuklar, kendilerine göre bir dünya kurdu.

03 Haziran 2020 Çarşamba 01:41
Çocukların Dünyası

Yozgat'ın Yukarı Nohutlu Mahallesi'nde ikamet eden çocuklar, ikamet ettikleri evlerinin bahçesinde evcilik oynarken, eğitim kurumlarımızı da unutmadılar. Bahçenin bir köşesini okuldaki sınıflarına benzetip, duvarı Türk Bayrakları ile süsleyen çocuklar, evleri ile okulu içiçe hayata geçirdi. Çocuklar, bir taraftan evlerinde yemek pişirip, sohbet etmenin tadını çıkartırken, diğer taraftan da okulda dersler görüp, kitaplar okuyorlar. Çocukların bu eğlenceli dünyası, gazetemiz yazarı Osman Karaca'nın objektifine böyle yansıdı. Karaca, çocukların oyunlarını bir süre izlediğini, kendi dünyalarını kurup, oyun haline getiren çocukların geleceklerinin de parlak olacağına inandığını kaydetti. Karaca, çocukları tebrik edip, başarı dileğinde bulundu. 

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Çocukların Dünyası
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