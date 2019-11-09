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Çocuklarımızın yanındayız

YOZGAT Baro Başkanı Mehmet Şimşek, Aksaray’da otizmli çocuklara yönelik gerçekleşen eylemi kınadıklarını belirtti.

Çocuklarımızın yanındayız

YOZGAT Baro Başkanı Mehmet Şimşek, Aksaray’da otizmli çocuklara yönelik gerçekleşen eylemi kınadıklarını belirtti.

09 Kasım 2019 Cumartesi 04:04
Çocuklarımızın yanındayız

Yozgat Baro Başkanı Şimşek, Aksaray’da bazı velilerin özel eğitim sınıflarındaki otizmli öğrencilere karşı eylem yaptığını üzülerek öğrendiğini söyedi.
Otizmli çocukların kendi çocuklarıyla aynı okulda öğrenim görmelerine karşı çıkan velileri kınadıklarını söyleyen Şimşek,
“Tüm çocuklarımızın çok değerli olduğunu, insanların hiçbir sınıflandırmaya tabi tutulmadan ve ötekileştirilmeden bir arada yaşayabilme arzusu ve erdeminin ancak okul sıralarında kazandırılabileceğini, böylesine hassas bir konuda ayrımcılık yapmanın, toplumda derin tahribatlara yol açacağını hatırlatıyoruz” dedi.
Baro Başkanı Şimşek, tüm okullarda otizmli çocukların eğitimi için gerekli şartların sağlanarak, ayrımcılığa yol açan her türlü uygulamaya son verilmesi gerektiğinin altını çizerek,
“Tüm çocuklarımızın toplumumuzun bir parçası olduğunu bir kez daha vurguluyoruz.
Yaşanan bu üzücü olayla ilgili sorumluların tespiti için başlatılan soruşturma sonucunu beklemekle birlikte, bu olayın takipçisi olacağımızın da bilinmesini isteriz. Unutulmamalıdır ki, otizm eksiklik değil farkındalıktır, bizler de otizmli çocuklarımızın farkındayız ve onların yanındayız” şeklinde konuştu.

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