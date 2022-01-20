‘Çocuklarımızı koşulsuz sevmeliyiz’

Eski Askerlik Şubesinde, Psikolog, Sosyolog, Yaşam, Başarı ve Aile Koçu Gülay Danışan tarafından gerçekleştirilen sohbete Yozgat Valisi Ziya Polat’ın eşi Pınar Filiz Polat, Belediye Başkanı Celal Köse’nin eşi Nagihan Köse ve kadınlar katıldı. Gülay Danışan, çocukları yetiştirmede en önemli noktanın, çocukları koşulsuz sevmek, onları olduğu gibi kabul etmek, bunu yaparken de davranış kalıplarında kararlı, tutarlı, sevgi dolu, dengeli olmak, ihtiyaç duydukları her an yanlarında olabilecek kadar yakın olmak ve onların kendi özerk gelişimlerini sağlayabilmeleri için gerekli seviyede uzaklarında bulunmak olduğunu vurguladı. Getirdiği oyuncaklarla kadın ve erkek rolünün küçük yaşlardan itibaren kazandırıldığını anlatarak, çocukların içinden çıktıkları toplumdan yola çıkarak bir şeyler öğrendiğini söyledi. Çocuklar yetiştirilirken çok müdahaleci olunmaması gerektiğini ifade eden Danışan, çocuklarla ilgili sayısız kaynağın, kitabın ve makalenin olduğunu ama teoriden çok pratiğinin önemli olduğunu vurguladı. Kadınların çocuklarına yönelik davranış kalıplarını gözden geçirme fırsatı bulmaları amacıyla bu sohbeti gerçekleştirdiklerini söyleyen Danışan, ‘’Burada kadınlara ihtiyaç duydukları bir konuda paylaşımlar, aktarımlar yapmak çok mutluluk verici. Bugün pratikte kültürel yapımıza uygun, toplumsal yapımıza uygun, çocuk yetiştirme süreci hakkında konuşarak, paylaşımlar yaptık. Oyuncaklarla ve etkinliklerle hazırlıklı olarak geldim ve çok keyifli geçti’’ diye konuştu. •Sümeyye İlhan•