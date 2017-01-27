Çocukları sevindirdiler

Kızılay Sarıkaya Şubesi, ilçede yardıma muhtaç çocukları sevindirdi. Kızılay Şubesi başkanı Doğan Çiftçi; "Lcwaikiki firması İlçemizdeki yardıma muhtaç çocuklarımızı kışlık kıyafetlerle sevindirdi. İçerisinde Kışlık mont, kışlık gömlek, kışlık eşofman altı ve kışlık bot bulunan yardım paketlerinden 960 adedini yardıma muhtaç çocuklara dağıtmamız için gönderdi” dedi.



Yardım dağıtımı Sarıkaya Cemil Çiçek öğrenci yurdunda yapıldı. Bir ay önce Sarıkaya Kızılay Şubesi Başkanı Doğan çiftçi, Sarıkaya ilçe milli eğitim müdürlüğünden yardıma muhtaç çocukların beden ölçüleri ve cinsiyetlerini belirlemeleri için talepte bulunmuştu. Milli Eğitim Müdürlüğü de Sarıkaya merkez ve 56 köyde taşımalı eğitim ve normal eğitim yapan okullardan yardıma muhtaç çocukları beden ve cinsiyetlerine göre belirledi.

Kızılay'a ulaştırılan bilgiler doğrultusunda kıyafetler öğrencilere dağıtıldı. Kızılay Sarıkaya Şube Başkanı Doğan Çiftçide listeyi Lcwaikiki firmasına iletti böylelikle kişiye özel beden ve cinsiyetleri adı soyadı okulu yazılı paketler ilçeye gönderildi. Yardımın okullara teslim edilmesi sırasında bir konuşma yapan ilçe milli eğitim müdürü Cüneyt Yoldaş şunları söyledi: "Kızılay Başkanı Doğan Çiftçi böyle bir uygulamanın yapılacağını duyurunca çok sevindim ve derhal işlemlere başladık sonuç olarak kıyafetler ilçemize geldi. Koliler okul adlarına göre düzenlenmiş. Tamamen organize edilmiş bir şekilde, bize de okul müdürlerine kolileri teslim etmek kalıyor. Okul müdürleri de zaten öğrenciler adına düzenlenmiş paketleri öğrencilerine dağıtmak kalıyor. Bu yardımı düzenleyen Sarıkaya Kızılay Şubesi Başkanı Doğan Çiftçiye teşekkür ediyorum" dedi.



Yoldaş, konuşmasında Kızılay'ın kuruluşu ve çalışmalarında da bahsetti.



Kızılay Şubesi Başkanı Doğan Çiftçi de; "Dokuzuncu kez yaptığımız bu yardımların ihtiyaç sahibi çocuklarımıza dağıtılacağından eminim. Biz bu paketleri okul müdürlerimize dağıtıyoruz onlarda adilane bir şekilde hazırladıkları listeye göre dağıtacaktır. Kendilerine teşekkür ediyorum" dedi. Sarıkaya Sosyal yardımlaşma vakfı Müdürü Selçuk Aytekin ise yaptığı konuşmada “ Milli Eğitim ihtiyaç sahibi çocuklarımızı bildirdi. Bu yardımlar kişilere özel olarak paketlendi ve dağıtımını yapıyoruz. Paket içeriğinde Mont, Bot, Eşofman, gömlek ve Kışlık kazak ve benzeri kıyafetlerden oluşuyor. Yardımı yapan firmaya ve dağıtımında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi. Daha sonra yardım paketleri belirlenen okul müdürlerine teslim edilerek ihtiyaç sahibi çocuklara dağıtılmak üzere yola çıktı. Bizde Milli Eğitim Müdürlüğü personeline, Sarıkaya Kızılay Şubesi ekibine, Sarıkaya kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma vakfı yetkililerine teşekkür ediyoruz" diye konuştu.