Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1418.03
ALTIN
480.76
DOLAR
8.5267
STERLİN
11.8017
EURO
10.0762

Çocukları koruma kurulu toplandı

Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesinde Çocuk Koruma Kanunu İlçe Koordinasyon toplantısı yapıldı.

17 Eylül 2021 Cuma 00:25
Çocukları koruma kurulu toplandı

Kaymakam Fatih Topuz başkanlığındaki toplantıda, Çocuk Koruma Kanununa göre verilen ‘Koruyucu ve Destekleyici’ tedbirlerin yerine getirilmesi amacıyla kurulan kurul yürütülen çalışmaları değerlendirdi. Toplantıda, koruyucu ve destekleyici tedbir kararları hakkında bilgilendirme yapıldı. Kurumların gerçekleştirdiği faaliyetler, kurumlar arası koordinasyon, suça sürüklenen çocuklar hakkında alınacak önlemler, yapılması planlanan çalışmalar, aile ve çocuklara yönelik gerçekleştirilmesi düşünülen sosyal faaliyetler ele alındı. Akdağmadeni İlçesinde meydana gelen, suç teşkil eden olaylarda kurumların üzerine düşen sorumluluklar ve yapılan çalışmalar görüşüldü. Korunma ihtiyacı olan veya suça sürüklenen çocukların korunmasının her aile ve toplum için son derece önemli olduğunu ifade eden Kaymakam Topuz, çocukların korunmasıyla ilgili kurumlar arası koordinasyonun ve her kurumun üzerine düşen görevi hassasiyetle yerine getirmesinin önemini vurguladı.

Anahtar Kelimeler:
Çocukları Koruma Kurulu ToplandıYozgatAkdağmadeniÇocukKorumaKanunuCumaIlerigazetesiHaberFatihTopuz
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
GENÇLER, SORGED iLE MUTLU
GENÇLER, SORGED iLE MUTLU
Oktay, Çekerek heyetini ağırladı
Oktay, Çekerek heyetini ağırladı
SORGUN’UN ALTI MADEN
SORGUN’UN ALTI MADEN
Müftülük maaş protokolü
Müftülük maaş protokolü
Sosyal hizmetler değerlendirildi
Sosyal hizmetler değerlendirildi
Emniyetten operasyon
Emniyetten operasyon
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim