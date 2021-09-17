Çocukları koruma kurulu toplandı

Kaymakam Fatih Topuz başkanlığındaki toplantıda, Çocuk Koruma Kanununa göre verilen ‘Koruyucu ve Destekleyici’ tedbirlerin yerine getirilmesi amacıyla kurulan kurul yürütülen çalışmaları değerlendirdi. Toplantıda, koruyucu ve destekleyici tedbir kararları hakkında bilgilendirme yapıldı. Kurumların gerçekleştirdiği faaliyetler, kurumlar arası koordinasyon, suça sürüklenen çocuklar hakkında alınacak önlemler, yapılması planlanan çalışmalar, aile ve çocuklara yönelik gerçekleştirilmesi düşünülen sosyal faaliyetler ele alındı. Akdağmadeni İlçesinde meydana gelen, suç teşkil eden olaylarda kurumların üzerine düşen sorumluluklar ve yapılan çalışmalar görüşüldü. Korunma ihtiyacı olan veya suça sürüklenen çocukların korunmasının her aile ve toplum için son derece önemli olduğunu ifade eden Kaymakam Topuz, çocukların korunmasıyla ilgili kurumlar arası koordinasyonun ve her kurumun üzerine düşen görevi hassasiyetle yerine getirmesinin önemini vurguladı.