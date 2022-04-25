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Çocuklardan gösteri

Çayıralan ilçesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri ilçe stadyumunda gerçekleştirildi.

25 Nisan 2022 Pazartesi 00:54
Çocuklardan gösteri

İlçe Milli Eğitim Müdürü Satılmış Batur’un Atatürk Büstüne çelenk sunması ile başlayan etkinlik stadyumda devam etti. Çayıralan Anaokulu, Mehmet Akif Ersoy İlkokulu ve Şehit Yarbay Yusuf Turgut Ortaokulu öğrencileri tarafından çeşitli gösteriler düzenlendi. Düzenlenen programa Kaymakam Mahmut Fazıl Yıldız, Belediye Başkanı Ömer Codar ve Milli Eğitim Müdürü Satılmış Batur, kurum müdürleri, öğretmenler, öğrenciler, veliler ve çok sayıda davetli katıldı. Program Kaymakam tarafından il genelinde dereceye giren öğrencilere madalyalarının verilmesi ile son buldu.

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