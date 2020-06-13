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Çocuklara yönelik yatırım

Yozgat Belediyesi Kreş ve Gündüz Bakımevi inşaatı devam ediyor.

13 Haziran 2020 Cumartesi 01:22
Çocuklara yönelik yatırım

YOZGAT Belediyesi tarafından projelendirilen Kreş ve Gündüz Bakımevi inşaatı çalışmaları devam ediyor. Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, Yozgat Park içerisinde projelendirilen Kreş ve Bakımevi inşaatında incelemerde bulunup, bilgi aldı. Başkan Köse, ‘’Seçim vaatlerimiz arasında da yer alan Yozgat Park içerisinde yaptığımız Kreş ve Gündüz Bakımevi inşaatını yerinde denetledik. Bölgede bulunan esnafımızı ziyaret ettik. Kreşimiz tamamlandığında bölgede bulunan büyük bir eksikliği gidermiş olacağız’’ dedi. •Seyfettin Sağlam• 

Anahtar Kelimeler:
Çocuklara Yönelik Yatırım
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