ÇOCUKLARA YAKIN TAKiP

Yozgat İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı ekipler, mevsimlik işçi ve ailelerini barındıkları alanlarda ziyaret edip, sağlık taramasından geçiriyor. Hijyen, bulaşıcı hastalıklar, KKKA, anne sütünün önemi ve beslenme konularında da eğitimler veriyor. Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ise, çocuk işçiliğinin çocuk üzerindeki etkileri konusunda eğitim çalışması konusunda kurul kararı aldı. Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Abdullah Neşeli, mevsimlik işçilerin çocukları için çocuk işçiliğinin çocuk üzerindeki olumsuz etkiler konusunda ana babanın bilinçlendirilmesine yönelik bir çalışma yapılacağını söyledi. Neşeli, kurum tarafından geçtiğimiz üç aylık dönem içerisinde 24 çocuğu koruma amaçlı olarak alarak, çocuk kuruluşları bünyelerine yerleştirildiğini, aynı dönem içerisinde 11 çocuğun eğitim çalışmalarının ardından ailelerinin teslim edilmesinin uygun bulunduğunu söyledi. Çocukların korunmasına yönelik her türlü çalışmanın yapıldığının da altını çizen Neşeli, kurum bakımında bulunan veya aile yanında yaşamını devam ettiren 21 çocuğa mahkemelerden koruyucu önleyici tedbir kararları aldıklarını kaydetti. Neşeli, iki ay süresince de 980 çocuğun ailelerine bin 413 lira sosyal ekonomik destek sağlandığını anlattı. Neşeli, çocukların yetiştirilmesinin büyük bir sorumluluk istediğinin altını çizerek, ‘’Günümüzde çocuklarımız doğruyu yanlıştan ayırt etmekte zorlanıyor. Değil topluma, anne ve babalarına bile saygı göstermiyor; paylaşma, sabır, şefkat, hoşgörü, sorumluluk erdemlerinden uzak, bencil, umursamaz, doyumsuz olabiliyorlar. Bizler koruma ve bakım altında olan çocuklarımızın daha iyi bir kişilikle yaşamını devam ettirmesi, ahlaklı bireyler olarak yetişmesi sayılan olumsuzluklardan uzak, örnek bireyler olarak yetişmeleri, kısacası değerler eğitiminin en güzel şekilde verilebilmesi İl Müftülüğünden destek alıyoruz’’ dedi.

Neşeli, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın Diyanet işleri Başkanlığı ile imzaladığı protokolü Yozgat’ta da hayata geçirdiklerini kaydetti. Neşeli, ‘’Değerler eğitimi kapsamında İl Müftülüğümüzden çocuk kuruluşlarımıza görevlendirilen personele Haziran ayının son gününde çocuk hizmetleri hakkında eğitim vererek, etkili bir çalışma yürütmelerini sağlamaya çalıştık. Bizlerin çalışmalarına ortak olan Diyanet personeline ve eğiticilerimize teşekkür ediyoruz’’ diye konuştu.

