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Çocuklara trafik bilinci kazandırılıyor

Parklarda, bu yılın 10 aylık döneminde 17 bin 739 çocuğa, emniyet kemerinin önemi, trafik levhalarının ve yol işaretlerinin anlamları, trafik ışıklarında sürücü ve yaya olarak davranış metotları hakkında bilgiler verildi.

08 Kasım 2021 Pazartesi 00:21
Çocuklara trafik bilinci kazandırılıyor

İçişleri Bakanlığınca, çocuklara erken yaşta trafik bilincinin kazandırılması amacıyla kurulan 'Çocuk Trafik Eğitim' parklarında, bu yılın 10 aylık döneminde 17 bin 739 çocuğa trafik kuraları uygulamalı anlatıldı. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle çocuk yaşlarda trafik bilincinin oluşturulması amacıyla hayata geçirilen "Çocuk Trafik Eğitim Parkları" projesi ile 4-12 yaş grubundaki çocuklara trafik kuralları uygulamalı ve teorik olarak gösterildi. Eğitimlerde çocuklara, akülü araçlar kullanılarak, trafik kurallarına uygun durma, duraklama ve park etme yöntemleri, uyulması gereken manevra kuralları, güvenli takip mesafesi, emniyet kemerinin önemi, trafik levhalarının ve yol işaretlerinin anlamları, trafik ışıklarında sürücü ve yaya olarak davranış metotları hakkında bilgiler verildi, kısa eğitim filmleri izlettirildi. Ankara, Balıkesir, Çanakkale, Düzce, Edirne, Eskişehir, Hatay, Kars, Kırklareli, Konya, Niğde, Ordu, Tekirdağ, Uşak, Afyonkarahisar, Erzincan, Isparta, Sivas, Rize, Kocaeli, Yozgat, Şanlıurfa ve Zonguldak olmak üzere toplam 23 ilde faaliyet yürüten parklarda, bu yılın 10 aylık döneminde, 17 bin 739 çocuğa uygulamalı trafik eğitimi verildi. Aksaray, Bilecik, Bursa, Karabük, Mardin, Trabzon, Osmaniye, Edirne ve Batman olmak üzere 9 ilde ise parkların yapımına devam ediliyor. (aa)

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