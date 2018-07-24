Çocuklara renkli kütüphane

Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Abdullah Neşeli, KOP İdaresi desteğiyle hazırlanan proje hakkında bilgi verdi. KOP İdaresi desteğiyle ‘Renkli Kütüphane’ adını verdikleri proje hazırladıklarını belirten Neşeli, projenin KOP tarafından desteklenmeye hak kazandığını ifade etti. Yaklaşık 150 bin lira bedelli kütüphane projesinin içeriğini anlatan Neşeli, dezavantajlı çocukların kitapla tanışacağını, kitap okumanın öneminin kavranacağını belirterek, “Proje ile çocuklarımızın okuma kültürü gelişecek, kitaba ulaşım imkanları kolaylaşacak, okul başarılarını artıracağız, akademik noktada daha iyi yerlere gelmelerini sağlayacağız” dedi..

Çocukların tamamına ücretsiz kitaplar gönderileceğini aktaran Neşeli, “Sadece il merkezi değil, ilçelerdeki çocuklar da faydalanacak. Ayrıca bize bağlı 5 kuruluşumuzda kitaplık oluşturacağız. Oralarda da kitaplar olacak” diye konuştu.

Abdullah Neşeli, kent parkta oluşturacakları alanda da tüm çocukların kitaba erişebileceğini ve orada da kitap okunabileceğini sözlerine ekledi.

