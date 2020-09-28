Çocuklara özel

SONGUN içesinde down sendromlu ve otizmli çocuklar, belediyenin ‘Özel Eğitim Merkezi’nde terapi görüyor. Sorgun Belediye Başkanlığının tahsis ettiği servis ile evlerinden alınan özel çocuklar, eğitim merkezinde öğretmenler ve sosyolog gözetiminde düzenlenen etkinliklere katılırken anne babalara da psikolojik destek sağlanıyor. Öğretmenleri gözetiminde spor yapan, resim boyama ve çeşitli etkinliklere katılan özel çocuklar, enerjisini atıp rahatlamış olarak evlerine dönüyor. Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, 2 ay önce özel çocuklu aileler ile bir toplantı düzenleyip, çocuklara yönelik nelerin yapılacağı konusunda fikir alışverişinde bulunduklarını belirtti. Yapılan istişareler sonucu ailelerin, çocuklarının becerilerini artırmaları yönünde yardım istediklerini anlatan Ekinci, "Biz de buna kayıtsız kalmadık, çocuklarımızın eğitim görebilecekleri, sosyalleşebilecekleri ve etkinlik yapabilecekleri bir merkez oluşturduk. Burada 2 öğretmenimiz ve bir sosyoloğumuz gözetiminde etkinlik yürütülüyor. Özel çocuklarımızın hem zamanlarını iyi değerlendirmeleri hem de toplumla kaynaşmaları, becerilerini artırmaları noktasında belediye olarak faaliyetler yürütüyoruz" dedi. Ekinci, çocukların merkezde jimnastik, resim boyama eğitimleri, spor etkinliklerine katıldığını ifade ederek, "Önümüzdeki günlerde de yüzme ile ilgili çalışmalarımız olacak. Bu konuda ilçemizdeki termal otel işletmecileri bize destek sağlıyor. Orada da çocuklarımıza yüzme dersi vereceğiz" diye konuştu. Çocuğunu merkeze getiren anne Ayşe Özdemir ise, "2 aydır çocuklarımız ev dışında sosyal faaliyetlerle ilgileniyor. Spor yapıyor, jimnastik eğitimi alıyor, resim dersi etkinliklerine katılarak sosyalleşiyor. Gelişim sağlıyor, hiperaktifliği gitti, insanlara daha yaklaşımcı oldu. Evde daha bencil ve hırçındı. Buraya gelince rahatlıyor. Çocuklarımızın her hafta ilerlediğini görüyoruz" ifadelerini kullandı. Özdemir, daha önce ilçede Kaymakamlığın ‘Gölge öğretmen’ uygulaması yürüttüğünü anımsatarak, "Bu uygulama ile çocuklarımız diğer çocuklarla kaynaşıyordu, çeşitli etkinliklere katılıyordu. Milli Eğitim Bakanlığımızdan ve sesimizi duyan yetkililerden tekrar çocuklarımıza 'gölge öğretmen sistemini' getirmesini istiyoruz. Bize bu merkezi sağlayan belediye başkanımıza da çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.