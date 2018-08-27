Çocuklara oyuncak

İnceçayır Köyü Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Osman Karaca, köy çocukları için oyuncak kampanyası başlattıklarını hatırlattı. Karaca, ‘’Başlatmış olduğumuz kampanya doğrultusunda elimize ulaşan oyuncakları köy çocuklarına dağıttık. Oyuncaklarla birlikte gönderilen kıyafet ve kırtasiye malzemelerini de ihtiyaç sahibi çocuklara teslim ettik. Kampanyamıza destek veren herkese teşekkür ediyoruz’’ dedi.