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Çocuklara Macera Parkı

Yozgat’ta yapımı planlanan ‘Millet Bahçesi’ olarak belirlenen, ancak bakanlığın şehir merkezinden bir yer talep etmesi nedeniyle vazgeçilen Topçu Göleti bölgesinde çocuklara yönelik ‘Macera Parkı’ kurulacağı bildirildi.

11 Ekim 2021 Pazartesi 00:49
Çocuklara Macera Parkı

Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, Topçu göletinin çevresinin büyük bir kısmının Yozgat İl Özel İdaresine ait olduğunu, bir kısmında da bağımsız parsellerin bulunduğunu hatırlattı. Köse, ‘’Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız ile Topçu Gölet çevresinin Millet Bahçesi olması konusunda görüşmeler yaptık. Fakat bakanlığımız çarşı merkezini tercih etti. Günü birlik değil de çarşı merkezinde herkesin gelebileceği bir yer istiyoruz dediler. O nedenle buradan vazgeçilip, şehir merkezindeki yer belirlendi’’ dedi. Köse, Topçu Göleti bölgesini Orman Genel Müdürlüğüyle birlikte entegre bir çalışma yaptıklarını, ağaçlandırması konusunda da gerekli mutabakatın sağlandığını aktardı. Köse, ‘’Geldiğimiz nokta itibariyle İl Özel İdaresi tarafından buranın tahsisi Orman Genel Müdürlüğüne olacak. Orman Genel Müdürlüğü burada ağaçlandırma çalışması yapacak, biz de katkı vereceğiz. Sonrasında işletim hakkını 100 yıllığına devrini alacağız. Şu an imza aşamasındayız. Devir sonrasında burasını çocuklarımız için Macera Parkı olarak düzenlemeyi düşünüyoruz’’ diye konuştu. 

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