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ÇOCUKLARA HEDiYE

YOZGAT Belediyesi, restore çalışmaları tamamlanıp, bahçe düzenlemesi yapılan tarihi Mehmet Ağa Konağı’nı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında ‘Çocuk Sanat Merkezi’ olarak hizmete sunuldu.

ÇOCUKLARA HEDiYE

YOZGAT Belediyesi, restore çalışmaları tamamlanıp, bahçe düzenlemesi yapılan tarihi Mehmet Ağa Konağı’nı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında ‘Çocuk Sanat Merkezi’ olarak hizmete sunuldu.

23 Nisan 2018 Pazartesi 07:00
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ÇOCUKLARA HEDiYE

İstanbulluoğlu Mahallesi'ndeki Mehmet Ağa Konağı Çocuk Sanat Merkezi’nin açılışında Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, AK Parti Yozgat İl Başkanı Celal Köse, CHP Yozgat İl Başkanı Abdullah Yaşar da hazır bulundu. Çocuklara sosyal ve kültürel kimlik kazandırılması amacıyla hazırlanan Çocuk Sanat Merkezi'nde ilk etapta çocuklara yönelik resim, saz, gitar, el sanatları kursları açılacak. Tarihi konakları restore ederek konaklara fonksiyon yükleyen Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan’a teşekkür eden Vali Kemal Yurtnaç, çocukların Sanat Evi’nde çeşitli kültürel ve sanatsal faaliyetlerde bulunacağı için şanslı olduklarını söyledi. Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan da, Yozgat'ı hızlı bir şekilde tarihi ve kültürel kimliğine geri döndürmek istediklerini, bu doğrultuda başlattıkları çalışmaların devam ettiğini hatırlattı. Başkan Arslan, "Bunlar küçük yatırımlar olarak kabul edilebilir ama fonksiyonu ve işlevi itibariyle de önemli ve büyük bir yatırımdır. Çünkü geçtiğimiz yıllara baktığımızda Yozgat'ın hızlı bir şekilde tarihi ve kültürel kimliğinden uzaklaştığını görüyoruz. Biz Yozgat’a bu kimliğini tekrar kazandırmak istiyoruz. İstanbulluoğlu Mahallesi Yozgat'ın tarihi ve kültürel kimliğini yaşatmaya en uygun bölgelerden birisiydi. Bu bölgede yoğun çalışmalarımız var. Elimizde kalabilmiş olan eski Yozgat konaklarını tekrar günümüze kazandırmak istiyoruz. Bir yıldır burada uğraşıyoruz. Allah’a şükür güzel bir mekan ortaya çıktı" dedi.
Çocuk Sanat Merkezi içerisinde çocuklara çeşitli kurslar vereceklerini de kaydeden Arslan, "Bu konakta çocuklarımıza değişik alanlarda kurslar vereceğiz. Konağın bahçesinde oynayacaklar. Geçmişten esintiler taşıyan bu konakta geleceğe yönelik olarak çocuklarımız kurslar alacaklar. İlk etapta resim saz, gitar, el sanatları, mutfak kursu ve ileride ise çeşitli kurslar olacak" diye konuştu.

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