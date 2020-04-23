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Çocuklara hediye

Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel, çocuklar için 23 Nisan paketi hazırlattı.

23 Nisan 2020 Perşembe 00:59
Çocuklara hediye

SARIKAYA Belediye Başkanı Ömer Açıkel, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında, İlçe merkezi ile bağlı köylerdeki anaokulu ve ilkokula giden çocuklara eski bir Türk Zeka ve Strateji oyunu olan Mangala hediye etti. 2 bin adet oyun paketleri okullara ulaştırıldı, diğer kalan okullar için hazırlanan paketler ise İlçe Milli Eğitim Müdürü Cüneyt Yoldaş’a teslim edildi. Hediyelerin öğrencilere öğretmenler tarafından ulaştırılacağı kaydedildi. Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel, ‘’Bütün çocuklarımızın bayramını kutluyor, evde kalmalarını, kitap okumalarını ve öğretmenlerinin tavsiyelerine uymalarını rica ediyor, gözlerinden öpüyorum’’ dedi.

Sarıkaya İlçe Milli Eğitim Müdürü Cüneyt Yoldaş da, ‘’23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında ilçe merkezi ve köylerimizde anaokulu ve ilkokullarımızda öğrenim gören yaklaşık 2 bin öğrencimize dağıtılmak üzere Mangala oyunlarını Belediye Başkanımız Sayın Ömer Açıkel’den teslim aldık. Oyunlarımız 23 Nisan günü öğretmenlerimiz tarafından evlerinde öğrencilerimize ulaştırılacaktır. Bu özel günlerinde öğrencilerimizin yanında olup onların mutluluklarına mutluluk kattıkları için Belediye Başkanımıza teşekkür ederiz’’ diye konuştu.

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Çocuklara Hediye
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