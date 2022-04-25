Şehit Adnan Menderes Gülbaş İlkokulu ve Aladdin Karadağ Anaokulu öğrencileri tarafından yapılan gösteriler büyük beğeni topladı. Etkinliğe Kaymakam Fatih Günlü , Belediye Başkanı Müjdat Karaca ve çok sayıda davetli katıldı. Etkinlikler kapsamında Belediye Başkanı Müjdat karaca makam koltuğunu çocuklara emanet etti. Karaca, Şefaatli Şehit Adnan Menderes Gülbaş İlkokulu 3/A sınıfı öğrencilerinden Sinem Kılıç, Muhammed Ali Ezer ve Zeynep Karaca nezdinde makam koltuğu tüm çocuklara emanet etti.