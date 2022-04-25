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Çocuklara emanet

Şefaatli ilçesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları çerçevesinde öğrenciler tarafından çeşitli etkinlikler düzenlendi.

25 Nisan 2022 Pazartesi 00:50
Çocuklara emanet

Şehit Adnan Menderes Gülbaş İlkokulu ve Aladdin Karadağ Anaokulu öğrencileri tarafından yapılan gösteriler büyük beğeni topladı. Etkinliğe Kaymakam Fatih Günlü , Belediye Başkanı Müjdat Karaca ve çok sayıda davetli katıldı. Etkinlikler kapsamında Belediye Başkanı Müjdat karaca makam koltuğunu çocuklara emanet etti. Karaca, Şefaatli Şehit Adnan Menderes Gülbaş İlkokulu 3/A sınıfı öğrencilerinden Sinem Kılıç, Muhammed Ali Ezer ve Zeynep Karaca nezdinde makam koltuğu tüm çocuklara emanet etti.

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