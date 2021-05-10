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Çocuklara bayram ziyareti

YOZGAT İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliğine bağlı görevliler, bayram öncesinde çocukları sevindirdi.

10 Mayıs 2021 Pazartesi 00:49
Çocuklara bayram ziyareti

Jandarma personeli, Yozgat’ın Divanlı Mahallesi ile Esenli köyünde Pandemi nedeniyle tam kapanma sürecinde evlerinden çıkamayan çocukları sevindirdi. Çocuklara destek olmak amacıyla ziyaret eden personel, çocukların Şeker Bayramını kutladı, şeker, çikolata ve çeşitli oyuncaklar hediye etti. Yapılan açıklamada, ‘’Bayramlar çocuk dünyasında çok sıcak ve güzel izlenimler bırakır. Çocuk kendisine verilen hediyeler, harçlıklar olduğu zaman sever bayramları. Sonra ziyaretlerin olması, buralarda yaşanan neşe ve mutluluk çocuğun sevincini daha da arttırır. Hepimiz için tüm çocukların güldüğü ve onların yüzlerindeki tebessümle de hepimizin ruhunun ferahladığı bayram olsun’’ ifadelerine yer verildi. 

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Çocuklara Bayram Ziyareti
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