Çocuklara bayram hediyesi

Saraykent Sosyal Yardımlaşma Derneği Başkanı Ferdi Dinçsoy, başlattıkları ‘El Ele Türkmen Yurduna Sevgi Bağı’ projesi kapsamında, Suriye'de yaşanan iç savaş nedeniyle zor günler geçiren insanların, Kurban Bayramı öncesi yanında olmak, onları bir nebze olsun mutlu etmek istediklerini söyledi. Marea kasabasında 500 çocuğa oyuncak, ayakkabı, kıyafet, yiyecek, dezenfektan, maske ve bayram harçlığı verdiklerini aktaran Dinçsoy, "En önemlisi de Türkiye'den kucak dolusu sevgi götürerek onların yanında olmak onların acılarını paylaşmak olmuştur. Yardımların yapılmasını katkı sağlayan tüm hayırseverlerimize teşekkür ediyorum" dedi. Dinçsoy, dernek olarak bu tür yardımları, geçmişte olduğu gibi bundan sonra da sürdüreceklerini belirtti. •İsmet Öçal/aa•