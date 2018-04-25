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Çocuklara Bayrak

YOZGAT merkez ve ilçelerinde bulunan sağlık kuruluşlarına gelen çocuklara Türk Bayrağı hediye edildi.

Çocuklara Bayrak

YOZGAT merkez ve ilçelerinde bulunan sağlık kuruluşlarına gelen çocuklara Türk Bayrağı hediye edildi.

25 Nisan 2018 Çarşamba 07:00
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Çocuklara Bayrak

Hastanelerin çocuk acil polikliniği ve çocuk servisi Türk bayrakları ve balonlarla süslendi. Çocuk Acil Servisinde gelen hastalara hastane yönetimi ve sağlık personeli tarafından Türk bayrağı hediye edildi. Yozgat İl Sağlık Müdürü Dr. Fatih Şahin, geleceğin teminatı olan çocukların sağlıklı yetişmesinin en büyük temennileri olduğunu belirtti. Dr. Şahin, "Milletimizin umut çiçeği olan çocuklarımızın sağlıklı ve mutlu yaşaması, yetenekli bireyler olarak yetişmesi hepimizin ortak gayesi olmalıdır. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın, toplumumuzun her alanındaki ileri atılımlarına öncülük yapacak, kalpleri vatan ve millet sevgisiyle dolu, görev ve sorumluluklarına yürekten bağlı, düşünceli insanlar olarak yetişmesi en büyük dileğimizdir’’ dedi. 

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