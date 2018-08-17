Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 23°
açık
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
87143
ALTIN
219.609
DOLAR
5.8507
STERLİN
7.3927
EURO
6.6489

Çocuklar yaylaya çıktı

YOZGAT Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Sosyal Hizmet Merkezi tarafından, 40 çocuk Karadeniz gezisine götürülerek, yaylaları tanıyıp, nefes almaları sağlandı.

Çocuklar yaylaya çıktı

YOZGAT Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Sosyal Hizmet Merkezi tarafından, 40 çocuk Karadeniz gezisine götürülerek, yaylaları tanıyıp, nefes almaları sağlandı.

17 Ağustos 2018 Cuma 07:00
11 Okunma
Çocuklar yaylaya çıktı

Geziye katılan çocuklar, Ayder Yaylasında kemençe ve tulum eşliğinde doyasıya eğlendi, Rize’de çay kesip, Ordu’da fındık toplamanın heyecanını da yaşadı. Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Yavuz Hatipoğlu, ailelerde çocuklar adına bir farkındalık oluşturmak, çocuklara okul dışı zamanlarını kaliteli, verimli kullanabilecekleri ortamları, imkânları sunmak amacıyla yürütülen ‘Okul Destek Projesi’ kapsamında Yozgat’taki çocuklara, çeşitli akademik, sosyal, kültürel ve sportif etkinlikler düzenlendiğini hatırlattı. Hatipoğlu, bu yıl sayısı gittikçe artan bu faaliyetlere bir yenisini daha ekleyerek, 40 çocukla birlikte, yayla turizmi açısından ülkemizin önemli merkezlerinden birisi olan Doğu Karadeniz’e gezi düzenlendiğini anlattı. Doğu Karadeniz gezisine daha önce bu yerlere hiç gitmemiş çocuklara öncelik hakkı tanındığını vurgulayan Hatipoğlu, çocukların uzun ve zorlu bir eğitim süreci geçirdiğini, yeni eğitim- öğretim dönemine başlamadan önce bu zihinsel yorgunluğu atmalarını amaçladıklarını dile getirdi. Hatipoğlu, ‘’İnanıyoruz ki, bu ve benzeri kültürel çalışmalar akademik açıdan da çocuklarımızda başarı seviyelerini arttıracaktır" dedi.

Okul Destek Projesi Yozgat İl Koordinatörü Teoman Başal ise, ‘’Geziye katılan çocuklarımızın içiresinde, daha önce Yozgat dışına hiç çıkmayan çocuklarımız vardı. Düzenlemiş olduğumuz gezi ile Samsun’dan Artvin’e kadar birçok tarihi ve doğal güzelliklere şahit oldular. Bu ve benzeri kültürel faaliyetlerin yıl boyunca belirli aralıklarla devam edecektir’’ diye konuştu.

Geziye katılan çocuklar, daha önce Karadeniz’e hiç gitmediklerini, Bandırma Vapurunu, Sümela Manastırını, Uzun Gölü, Ayder Yaylasını sadece ders kitaplarında fotoğraflarda gördüklerini ifade etti, geziden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Hollanda'dan misafir geldi
Hollanda'dan misafir geldi
Hayvan Pazarı açıldı
Hayvan Pazarı açıldı
Kaçak alkol üretimi
Kaçak alkol üretimi
Kaçak kazı
Kaçak kazı
KUŞ CENNETi
KUŞ CENNETi
Köydes yatırımlarına devam
Köydes yatırımlarına devam

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim