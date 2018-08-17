Çocuklar yaylaya çıktı

Geziye katılan çocuklar, Ayder Yaylasında kemençe ve tulum eşliğinde doyasıya eğlendi, Rize’de çay kesip, Ordu’da fındık toplamanın heyecanını da yaşadı. Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Yavuz Hatipoğlu, ailelerde çocuklar adına bir farkındalık oluşturmak, çocuklara okul dışı zamanlarını kaliteli, verimli kullanabilecekleri ortamları, imkânları sunmak amacıyla yürütülen ‘Okul Destek Projesi’ kapsamında Yozgat’taki çocuklara, çeşitli akademik, sosyal, kültürel ve sportif etkinlikler düzenlendiğini hatırlattı. Hatipoğlu, bu yıl sayısı gittikçe artan bu faaliyetlere bir yenisini daha ekleyerek, 40 çocukla birlikte, yayla turizmi açısından ülkemizin önemli merkezlerinden birisi olan Doğu Karadeniz’e gezi düzenlendiğini anlattı. Doğu Karadeniz gezisine daha önce bu yerlere hiç gitmemiş çocuklara öncelik hakkı tanındığını vurgulayan Hatipoğlu, çocukların uzun ve zorlu bir eğitim süreci geçirdiğini, yeni eğitim- öğretim dönemine başlamadan önce bu zihinsel yorgunluğu atmalarını amaçladıklarını dile getirdi. Hatipoğlu, ‘’İnanıyoruz ki, bu ve benzeri kültürel çalışmalar akademik açıdan da çocuklarımızda başarı seviyelerini arttıracaktır" dedi.

Okul Destek Projesi Yozgat İl Koordinatörü Teoman Başal ise, ‘’Geziye katılan çocuklarımızın içiresinde, daha önce Yozgat dışına hiç çıkmayan çocuklarımız vardı. Düzenlemiş olduğumuz gezi ile Samsun’dan Artvin’e kadar birçok tarihi ve doğal güzelliklere şahit oldular. Bu ve benzeri kültürel faaliyetlerin yıl boyunca belirli aralıklarla devam edecektir’’ diye konuştu.

Geziye katılan çocuklar, daha önce Karadeniz’e hiç gitmediklerini, Bandırma Vapurunu, Sümela Manastırını, Uzun Gölü, Ayder Yaylasını sadece ders kitaplarında fotoğraflarda gördüklerini ifade etti, geziden duydukları memnuniyeti dile getirdi.