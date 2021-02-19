Çocuklar üşümeyecek

Arslan, ‘’Kampanyamızı başarıyla tamamlamanın haklı gururunu ve sevincini yaşamaktayız. Bu Proje ile amacımız Yozgat merkez ve 13 ilçemiz ile Aile ve Sosyal Politikalar bünyesinde bulunan, Öksüz, Yetim, parçalanmış Aileler ve ihtiyaç sahibi 0-12 yaş grubundaki bin 300 çocuğumuza ulaşmaktı, amacımıza ulaştık’’ dedi. Arslan, DUYKON Kadın Kolları olarak, Bot ve Mont temin ederek küçücük bedenlerini bir anne-baba şefkatiyle sıcacık kucaklamak, minik yüreklerine sevgi tohumlarını aşılamak, yalnız olmadıklarını hissettirmeye çalıştıklarını ifade etti. Arslan, ‘’Bu projemizi beyan ettiğimiz ilk günden itibaren bize güvenip destek ve yardımlarını esirgemeyen DUYKON Genel Başkanımız Sn. Serhat Baran beyefendiye ve yönetimi ile destek veren diğer kuruluşlara, şahıslara teşekkür ederiz’’ diye konuştu.