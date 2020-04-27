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Çocuklar unutulmadı

Çayıralan Belediye Başkanı Ömer Codar’dan anlamlı ziyaret.

27 Nisan 2020 Pazartesi 00:56
Çocuklar unutulmadı

ÇAYIRALAN Belediye Başkanı Ömer Codar, geçtiğimiz yıl Temmuz ayı içerisinde evinin önünde bıçaklanarak, yaralanan ve kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak ölen şahsın çocuklarını yalnız bırakmadı. Başkan Codar, ‘’Geçen yıl kaybettiğimiz rahmetli Fatih Sel’in eş ve çocuklarını ziyaret ederek, yapılması gerekeni yaptık, çocuklarımızı sevindirmeyi Çayıralan halkı adına Belediye Başkanı sıfatıyla gerçekleştirdik’’ dedi. Başkan Codar, çocuklarla ilgilenip, ailenin ihtiyaçları konusunda kendisine başvuruda bulunabileceğini söyledi.

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Çocuklar Unutulmadı
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