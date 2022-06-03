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Çocuklar unutulmadı

Yozgat Şehir Hastanesi’nde 1 Haziran Dünya Süt Günü dolayısıyla Başhekimi Uzman Dr. Mustafa Kozan ve İdari Ekibi hastanede tedavi gören çocuk hastaları ziyaret ederek süt hediye etti.

03 Haziran 2022 Cuma 00:46
Çocuklar unutulmadı

Dünya Süt Günü’nün anlam ve önemiyle ilgili açıklama yapan Başhekim Kozan, süt ve süt ürünlerinin yeterli miktarda tüketiminin özellikle büyüme ve gelişmenin hızlı olduğu okul çağı çocukları başta olmak üzere her yaş grubu için büyük önem taşıdığını bildirdi. Kalsiyum ve vücut gelişimi için birçok vitamin ve mineral içeren sütün düzenli olarak günde iki bardak tüketilmesini önerdiklerini ifade eden Kozan, “Çocuklarda daha iyi büyümeyi, zihinsel performans ve motor fonksiyon gelişimini de olumlu yönde destekleyen süt ve süt ürünlerinin tüketimini teşvik etmek ve çocuklarımızın gülen yüzlerinde bir tebessümde bizler olabilmek için Dünya Süt Günü’nde minik yavrularımızı ziyaret ederek onlarla bu güzel günü birlikte paylaşmak istedik. Minik yavrularımız bana ayrı bir enerji verdi. Çok mutlu oldum” dedi.
Haber Merkezi
 

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Çocuklar Unutulmadı
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