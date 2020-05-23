Çocuklar sevindi

SORGUN ilçesinin Karalık Köyünde çocukların bayram ihtiyaçları karışlandı. Karalık Köyü Derneği ve Dost Gönüller Derneği, ‘Yetim Gülerse Dünya Güler, Bir Çocuk da Sen Giydir’ sloganıyla yetimlerin bayramını buruk geçirmemesi için harekete geçti. Köydeki ihtiyaç sahibi yetim ve öksüz çocuklar ile ihtiyaç sahibi aileler belirlendi. Bunların ihtiyaçları bayram öncesinde temin edilip, teslim edildi. Yardım çalışmalarının önümüzdeki günlerde de ihtiyaç sahibi ailelere yönelik devam edeceği bildirildi.