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Çocuklar şenlikte buluştu

YOZGAT Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen çocuk şenliğinde minikler bir araya geldi.

Çocuklar şenlikte buluştu

YOZGAT Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen çocuk şenliğinde minikler bir araya geldi.

28 Nisan 2018 Cumartesi 07:00
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Çocuklar şenlikte buluştu

Cumhuriyet Alanı’ndaki çocuk şenliği renkli görüntüle sahne oldu. Etkinliğe Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Akgün, Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, daire müdürleri, öğrenci ve vatandaşlar katıldı. İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, miniklerin eğitimlerine ayrı bir önem verdiklerini belirterek, okula ilk adımını atan miniklerin sağlam temeller üzerinde eğitim hayatına başlamaları için çaba sarf ettiklerini söyledi. Yazıcı, başarılı çalışma ve faaliyetleriyle Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin hem kendi öğrencilerine, hem Yozgat’ın minik evlatlarına bu tür etkinlik ve faaliyetlerle önemli destek ve katkı sunmuş olduğunu ifade ederek, okul idareci ve öğrencilerine teşekkür etti. Akşama kadar devam eden etkinlikler kapsamında, minikler kum havuzu, yüz boyama çadırları ve diğer sosyal aktivitelerin yer aldığı çadırlarda hem eğlendi, hem öğrendi.
Haber: Mustafa TEKER

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