Çocuklar şenlikte buluştu

Yozgat’ta bu yıl ikincisi düzenlenen Çocuk Şenliği etkinlikleri büyük ilgi gördü. Çocuklar şişme oyun alanlarında, doyasıya eğlenirken dağıtılan dondurma ve pamuk şeker ile mutlu oldu. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü görevlileri tarafından çocukların yüzleri boyandı, bazı çocuklar da boyama etkinliğinde katıldı. Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından Yozgat Park’ta gerçekleştirilen Çocuk Şenliği’nde, çeşitli gösteriler çocuklar ve ailelerinin beğenisine sunuldu. Kırgız Ailelerinde ilgi gösterdiği Çocuk Şenliğinde çocuklar doyasına eğlenerek güzel ve keyifli bir gün yaşadı. Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Neşeli programda yaptığı konuşmada, bu kontrollü sosyalleşme neticesinde 2’inci geleneksel çocuk şenliğini yapmaya karar verdiklerini, çocukları Yozgat Park’ta eğlendirmek ve mutlu etmek için çeşitli etkinlikler düzenlediklerini söyledi. Neşeli, çocukların doya doya eğleneceklerini belirterek, geleneksel çocuk şenliğinin amaçlarından bir tanesinin de Yozgat’ın tanıtımını sağlamak olduğunun altını çizdi. Neşeli, ‘’Büyüyen gençlerimize, çocuklarımıza, ilçelerde ikamet eden çocuklarımıza Yozgat’ımızı tanıtmak istedik. Bizler bugün Yenifakılı’dan Kırgızlarımızı, Boğazlıyan’dan ve diğer ilçelerimizden çocuklarımızı getirerek Yozgat’ı tanımalarını istiyoruz. Etkinliklerimizden mutlu olmalarını istiyoruz. Sosyal Rehabilitasyonumuz devam edecek, inanıyorum ki gerek kendi halkımıza gerekse ilimizde yaşamını sürdüren çeşitli Ülke nüfusuna kayıtlı insanlar çocuklarıyla mutlu bir şekilde yaşayacaklar. Bu etkinliğe onlarda katıldılar. İnanıyorum ki onlarda doyasıya eğlenecekler’’ dedi. Huzur Evleri, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezleri, Çocuk Evleri, Sosyal Hizmet Merkezleri’nde yürütülen el sanatı eserler de açılan sergiler, şenliğe katılanların beğenisine sunuldu. El örgüsü, resim, el emeği göz nuru takılar gibi birçok eser sergilendi. (İhsan Çelikkaya)